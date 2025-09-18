Jujutsu Kaisen torna alla conquista degli anime ha battuto un nuovo record

Jujutsu Kaisen, l’acclamata serie anime tratta dal manga di Gege Akutami, sta vivendo una nuova ondata di successo globale grazie al suo recente arrivo su HBO Max in alcune regioni, tra cui l’America Latina. Secondo FlixPatrol, la serie si è posizionata al sesto posto nella top 10 mondiale degli show più visti sulla piattaforma al 15 settembre 2025, un risultato notevole considerando che è l’unico titolo anime presente in classifica, con una presenza in ben 20 paesi e una posizione media di 4.2. Questo exploit coincide con l’espansione del catalogo anime di HBO Max, grazie a un accordo di licenza esclusiva con GKIDS. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Jujutsu Kaisen torna alla conquista degli anime, ha battuto un nuovo record

