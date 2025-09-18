José Mourinho torna a casa Rui Costa lo richiama al Benfica | Sono cambiato | ora meno egocentrico
José Mourinho è di nuovo al Benfica, il club dove tutto è iniziato nel 2000 quando mosse i primi passi da capoallenatore. Il portoghese ha firmato un contratto biennale fino alla fine della stagione 202627 e nella conferenza stampa di presentazione ha voluto subito chiarire: «Arrivo in una fase diversa della mia carriera, e come persona. Sono più altruista, meno egocentrico, penso meno a me stesso e più alla gioia che posso portare agli altri». Un Mourinho che dice di aver fatto i conti con se stesso: «Non sono io l’importante; il Benfica è importante e voglio farlo tornare a vincere». L’esonero di Lage e la chiamata immediata di Rui Costa. 🔗 Leggi su Open.online
