José Mourinho torna a casa dopo 21 anni

AGI - Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica. Per il suo ritorno in patria dopo 21 anni, il tecnico portoghese ha siglato un contratto fino al 2027. "Ho così tante emozioni, ma credo che l'esperienza mi aiuti a controllarle. Voglio ringraziarvi per la fiducia e l'onore che provo in questo momento. Essendo portoghese. non c'è nessuno di noi che non conosca la storia, la cultura, le dimensioni del Benfica e di questo club". Queste le prime parole del tecnico in conferenza stampa. "Sono l'allenatore di uno dei club più grandi del mondo. Voglio concentrarmi e focalizzarmi su questa missione concentrandomi sul lavoro. 🔗 Leggi su Agi.it

