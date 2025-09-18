José Mourinho torna a casa dopo 21 anni grazie al Qarabag
AGI - Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica. Per il suo ritorno in patria dopo 21 anni, il tecnico portoghese ha siglato un contratto fino al 2027. "Ho così tante emozioni, ma credo che l'esperienza mi aiuti a controllarle. Voglio ringraziarvi per la fiducia e l'onore che provo in questo momento. Essendo portoghese. non c'è nessuno di noi che non conosca la storia, la cultura, le dimensioni del Benfica e di questo club". Queste le prime parole del tecnico in conferenza stampa. "Sono l'allenatore di uno dei club più grandi del mondo. Voglio concentrarmi e focalizzarmi su questa missione concentrandomi sul lavoro. 🔗 Leggi su Agi.it
Calciomercato Juventus, Mourinho torna alla carica per quel giocatore fuori dal progetto bianconero!
Rocchi torna sul suo trasferimento all'Inter: «Sarei rimasto a vita alla Lazio, Mourinho mi voleva e…»
Mourinho e il Fenerbahce si separano.
José Mourinho torna a casa, Rui Costa lo richiama al Benfica: «Sono cambiato: ora meno egocentrico» - Lo Special One assicura di essere cambiato rispetto al passato e promette di riportare il club portoghese ai vertici. Lo riporta msn.com
José Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del Benfica: l'ex Fenerbahce torna a casa dopo l'esperienza in Turchia