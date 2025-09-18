«Quando lascerò il Fenerbahçe, non voglio prendere in mano una squadra che compete in Europa. Ma se un club di Premier League in lotta per la salvezza ha bisogno di un allenatore, posso essere l’uomo giusto per lui». José Mourinho pronunciò queste parole con un sorriso malizioso quasi un anno fa, rispondendo a una domanda sul suo futuro. Seduto sulla sua poltrona di pelle a Istanbul, sembrava tranquillo, sicuro del suo ruolo al Fenerbahçe. Ma, senza saperlo, stava anticipando un destino che si sarebbe materializzato meno di dodici mesi dopo: l’esonero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - José Mourinho è la promessa elettorale di Rui Costa per vincere le elezioni. Per So Foot è un traditore seriale