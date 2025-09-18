ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tecnico portoghese torna in Portogallo dopo l’esperienza al Fenerbahce L’annuncio ufficiale. Il Benfica ha ufficializzato oggi, giovedì 18 settembre 2025, la nomina di José Mourinho come nuovo allenatore. Tra i primi impegni del tecnico ci sarà una sfida speciale contro il suo ex club, il Chelsea. La decisione del club portoghese segue l’esonero di Bruno Lage, dopo la sconfitta interna in Champions League contro il Qarabag, in Azerbaijan. Dettagli del contratto. Secondo il comunicato ufficiale, Mourinho ha firmato un contratto valido fino alla fine della stagione 202627. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - José Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica