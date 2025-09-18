José Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica

Dayitalianews.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tecnico portoghese torna in Portogallo dopo l’esperienza al Fenerbahce L’annuncio ufficiale. Il Benfica ha ufficializzato oggi, giovedì 18 settembre 2025, la nomina di José Mourinho come nuovo allenatore. Tra i primi impegni del tecnico ci sarà una sfida speciale contro il suo ex club, il Chelsea. La decisione del club portoghese segue l’esonero di Bruno Lage, dopo la sconfitta interna in Champions League contro il Qarabag, in Azerbaijan. Dettagli del contratto. Secondo il comunicato ufficiale, Mourinho ha firmato un contratto valido fino alla fine della stagione 202627. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

jos233 mourinho 232 il nuovo allenatore del benfica

© Dayitalianews.com - José Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica

In questa notizia si parla di: mourinho - nuovo

Calciomercato, il nuovo attaccante in una big: lo manda Mourinho

Inter, il nuovo centrocampista lo ‘regala’ Mourinho: scambio con Calhanoglu

Milan, nome nuovo per l’attacco: scambio di bomber con Mourinho

José Mourinho è la promessa elettorale di Rui Costa per vincere le elezioni Per So Foot è un traditore seriale.

jos233 mourinho 232 nuovoJosé Mourinho &#232; il nuovo allenatore del Benfica. I dettagli dell'accordo - Ad annunciarlo il club con un comunicato ufficiale, che riportiamo integralmente: "In. Segnala tuttomercatoweb.com

jos233 mourinho 232 nuovoBenfica, ufficiale: José Mourinho &#232; il nuovo allenatore, contratto fino al 2027 - Benfica, adesso è ufficiale: José Mourinho è il nuovo allenatore, contratto fino al 2027 per il tecnico portoghese ... Si legge su italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Jos233 Mourinho 232 Nuovo