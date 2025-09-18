José Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tecnico portoghese torna in Portogallo dopo l’esperienza al Fenerbahce L’annuncio ufficiale. Il Benfica ha ufficializzato oggi, giovedì 18 settembre 2025, la nomina di José Mourinho come nuovo allenatore. Tra i primi impegni del tecnico ci sarà una sfida speciale contro il suo ex club, il Chelsea. La decisione del club portoghese segue l’esonero di Bruno Lage, dopo la sconfitta interna in Champions League contro il Qarabag, in Azerbaijan. Dettagli del contratto. Secondo il comunicato ufficiale, Mourinho ha firmato un contratto valido fino alla fine della stagione 202627. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: mourinho - nuovo
Calciomercato, il nuovo attaccante in una big: lo manda Mourinho
Inter, il nuovo centrocampista lo ‘regala’ Mourinho: scambio con Calhanoglu
Milan, nome nuovo per l’attacco: scambio di bomber con Mourinho
UFFICIALE – Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica: il comunicato - X Vai su X
«Potrebbe davvero accadere: Mou di nuovo in Portogallo, dove tutto ha avuto inizio». Dopo il recente esonero dal Fenerbahce, seguito dalla delusione nei preliminari di Champions contro il Benfica, Josè Mourinho torna a far parlare di sé. Ora il suo nome circ - facebook.com Vai su Facebook
José Mourinho è la promessa elettorale di Rui Costa per vincere le elezioni Per So Foot è un traditore seriale.
José Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica. I dettagli dell'accordo - Ad annunciarlo il club con un comunicato ufficiale, che riportiamo integralmente: "In. Segnala tuttomercatoweb.com
Benfica, ufficiale: José Mourinho è il nuovo allenatore, contratto fino al 2027 - Benfica, adesso è ufficiale: José Mourinho è il nuovo allenatore, contratto fino al 2027 per il tecnico portoghese ... Si legge su italpress.com