Jonas Pepe è il nuovo concorrente del Grande Fratello | modello ed esperto di arti marziali che cerca l'amore vero

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella casa del Grande Fratello anche il modello Matteo Jonas Pepe. Studia all'Università, è esperto di arti marziali e ama la filosofia. Dal 29 settembre sarà nella casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Grande Fratello, il cast decolla: chi sono Jonas Matteo Pepe e Anita Mazzotta, nuovi concorrenti (tra le polemiche) - Dopo l’annuncio di Matteo Azzali nella casa più spiata d’Italia arrivano il modello e la tatuatrice dei vip, già pseudo- Scrive libero.it

jonas pepe 232 nuovoGrande Fratello, Anita e Jonas entrano nella Casa: tra piercing, filosofia e sogni da attore - La nuova edizione del reality prende forma: Anita, piercer e Jonas, modello romano, si presentano tra passioni, ambizioni e desiderio di mettersi in gioco. Riporta movieplayer.it

