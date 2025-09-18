Jonas Matteo Pepe al Grande Fratello 2025

Nella casa del Grande Fratello 2025 è pronto ad entrare un altro Matteo oltre al pugile di Parma, Matteo Azzali: si tratta di Matteo Pepe, detto Jonas. E’ così che preferisce farsi chiamare (“ My name is Matteo but I feel Jonas “, si legge sul suo profilo Instagram ) e così viene presentato da Simona Ventura nel promo che lo annuncia come concorrente. Il nostro Jonas, che entra con tutta – e dico tutta, ma proprio tutta – la sua follia dice la conduttrice del reality di Canale 5. Chi è Jonas (Matteo Pepe). 24 anni compiuti ad agosto, romano, con la passione e il sogno di affermarsi come modello (ha sfilato e posato per diverse campagne pubblicitarie e social) e attore (era il protagonista dello spot di Enel Energia del 2024). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Jonas (Matteo Pepe) al Grande Fratello 2025

In questa notizia si parla di: jonas - matteo

Chi è Jonas/Matteo del Grande Fratello 19: età, cognome, origini, lavoro, amore, Instagram

Jonas (Matteo Pepe) al Grande Fratello 2025

Matteo Pepe detto Jonas è un concorrente del nuovo #GrandeFratello. Ecco chi è - X Vai su X

It's all about the on Jonas Vingegaard’s custom Cervelo S5 - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello 2025, chi è Jonas Matteo Pepe: il terzo concorrente dall'estetica queer da tenere d'occhio - FOTO e VIDEO; Grande Fratello, il cast decolla: chi sono Jonas Matteo Pepe e Anita Mazzotta, nuovi concorrenti (tra le polemiche); Grande Fratello 2025, nuovi ingressi nel cast: chi sono Jonas Matteo Pepe e Anita Mazzotta.

Matteo Jonas Pepe Grande Fratello: età, lavoro, Instagram, altezza e fidanzata - Scopriamo meglio insieme chi è il giovane Matteo Jonas Pepe concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025 condotto da Simona Ventura ... Scrive tuttosulgossip.it

Grande Fratello, il cast decolla: chi sono Jonas Matteo Pepe e Anita Mazzotta, nuovi concorrenti (tra le polemiche) - Dopo l’annuncio di Matteo Azzali nella casa più spiata d’Italia arrivano il modello e la tatuatrice dei vip, già pseudo- Segnala libero.it