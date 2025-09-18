Jimmy Kimmel stop di ABC e nuova vita col passaporto italiano
In meno di un anno, la platea americana ha assistito alla sospensione di Jimmy Kimmel dal palinsesto di Abc e, quasi in contemporanea, alla sua decisione di abbracciare la cittadinanza italiana. Due eventi apparentemente distanti che, intrecciandosi, raccontano molto del clima politico a stelle e strisce e del percorso personale del conduttore. L’eco di una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: jimmy - kimmel
“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show
WWE: SummerSlam alle porte, Jelly Roll e Randy Orton portano la WWE da Jimmy Kimmel
WWE: Orton, Jelly Roll, McIntyre e Logan Paul scatenano una rissa al Jimmy Kimmel Live
Jimmy Kimmel in fuga in Italia? Il conduttore sospeso da Abc prese la cittadinanza - X Vai su X
Tg1. . Fa discutere negli Stati Uniti la sospensione a tempo indeterminato di #JimmyKimmel da parte della tv ABC. Tra i conduttori più popolari negli Stati Uniti, Kimmel aveva commentato le reazioni all’assassinio di Kirk criticando il movimento #MAGA. #Tg1 M - facebook.com Vai su Facebook
Trump esulta per lo stop a Jimmy Kimmel: «Nessun talento, congratulazioni all’Abc»; Jimmy Kimmel sospeso dopo i commenti sull'omicidio di Kirk. Trump loda Disney: “Grande notizia”; Trump: Lo show di Kimmel? Cancellato da Abc perché ha detto una cosa orribile su Charlie Kirk.
Trump esulta per lo stop a Jimmy Kimmel: «Nessun talento, congratulazioni all’Abc» - La decisione dell’emittente arriva dopo pressioni politiche e commerciali, mentre cresce la polemica sul rischio censura ... Da ilsole24ore.com
Jimmy Kimmel sospeso da ABC dopo commenti su Charlie Kirk, stop a tempo indeterminato allo show - La sospensione a tempo indeterminato di Jimmy Kimmel live dopo commenti controversi Sull’omicidio di Charlie Kirk e le pressioni della federal communications commission su abc e Disney ... gaeta.it scrive