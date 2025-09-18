Jimmy Kimmel stop di ABC e nuova vita col passaporto italiano

In meno di un anno, la platea americana ha assistito alla sospensione di Jimmy Kimmel dal palinsesto di Abc e, quasi in contemporanea, alla sua decisione di abbracciare la cittadinanza italiana. Due eventi apparentemente distanti che, intrecciandosi, raccontano molto del clima politico a stelle e strisce e del percorso personale del conduttore. L’eco di una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Trump esulta per lo stop a Jimmy Kimmel: «Nessun talento, congratulazioni all’Abc»; Jimmy Kimmel sospeso dopo i commenti sull'omicidio di Kirk. Trump loda Disney: “Grande notizia”; Trump: Lo show di Kimmel? Cancellato da Abc perché ha detto una cosa orribile su Charlie Kirk.

jimmy kimmel stop abcTrump esulta per lo stop a Jimmy Kimmel: «Nessun talento, congratulazioni all’Abc» - La decisione dell’emittente arriva dopo pressioni politiche e commerciali, mentre cresce la polemica sul rischio censura ... Da ilsole24ore.com

jimmy kimmel stop abcJimmy Kimmel sospeso da ABC dopo commenti su Charlie Kirk, stop a tempo indeterminato allo show - La sospensione a tempo indeterminato di Jimmy Kimmel live dopo commenti controversi Sull’omicidio di Charlie Kirk e le pressioni della federal communications commission su abc e Disney ... gaeta.it scrive

