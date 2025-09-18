Jimmy Kimmel sospeso lo show dopo le battute su Charlie Kirk | ecco cosa ha detto

La ABC ha sospeso lo spettacolo notturno di Jimmy Kimmel a tempo indeterminato in seguito ai commenti fatti sull’ omicidio di Charlie Kirk. Kimmel, come il conduttore notturno della CBS Stephen Colbert, è stato costantemente critico nei confronti del presidente Donald Trump e di molte delle sue politiche, nel suo programma della ABC. La scorsa estate la CBS aveva dichiarato che avrebbe cancellato lo show di Colbert alla fine di questa stagione per ragioni finanziarie, anche se alcuni critici si sono chiesti se la sua posizione su Trump abbia avuto un ruolo. Kimmel ha lasciato il teatro di Hollywood dove è stato registrato il suo spettacolo circa tre ore dopo la decisione della ABC. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Jimmy Kimmel, sospeso lo show dopo le battute su Charlie Kirk: ecco cosa ha detto

ABC sospende il comico Jimmy Kimmel per le sue dichiarazioni sull'omicidio di Charlie Kirk - X Vai su X

1 anno fa i Green Day si esibivano al Jimmy Kimmel Live a Los Angeles, California. Hanno anche regalato una Signature Corvette autografata grazie alla radio Kroq. qui foto e setlist https://www.facebook.com/media/set/?set=a.929559619193832&type=3 - facebook.com Vai su Facebook

