Jimmy Kimmel sospeso e il suo show interrotto | i commenti su Charlie Kirk e Donald Trump che hanno causato il provvedimento

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comunicato della ABC non lascia dubbi: "Jimmy Kimmel Live è stato sospeso a tempo indeterminato". Provvedimento contro il comico e conduttore per le sue frasi sull'omicidio di Charlie Kirk e su Donald Trump. Esulta il Presidente USA: "Ottima notizia, finalmente ABC ha avuto il coraggio di farlo. Kimmel ha zero talento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

