Jimmy Kimmel sospeso e il suo show interrotto | i commenti su Charlie Kirk e Donald Trump che hanno causato il provvedimento
Il comunicato della ABC non lascia dubbi: "Jimmy Kimmel Live è stato sospeso a tempo indeterminato". Provvedimento contro il comico e conduttore per le sue frasi sull'omicidio di Charlie Kirk e su Donald Trump. Esulta il Presidente USA: "Ottima notizia, finalmente ABC ha avuto il coraggio di farlo. Kimmel ha zero talento". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nexstar cancella Jimmy Kimmel dopo i commenti su Charlie Kirk: scontro con Disney e Trump esulta su Twitter
1 anno fa i Green Day si esibivano al Jimmy Kimmel Live a Los Angeles, California. Hanno anche regalato una Signature Corvette autografata grazie alla radio Kroq.
La fine del #freespeech. "Jimmi Kimmel Live" sospeso dopo i commenti su Charlie Kirk (e le minacce di Trump) - Il popolare show televisivo cancellato dalla Abc dopo le minacce dell'amministrazione di azioni legali. Scrive huffingtonpost.it
Il programma di Jimmy Kimmel sospeso dopo dichiarazioni controverse - La sospensione di Jimmy Kimmel Live solleva interrogativi sul dibattito politico e sulla responsabilità dei media in seguito a tragedie. Come scrive notizie.it