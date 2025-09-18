Jimmy Kimmel sospeso dall’ABC | Trump esulta e minaccia revocare le licenze Hollywood grida alla censura

Il mondo della televisione americana è scosso da una decisione che ha il sapore della censura politica. L’emittente ABC, controllata da Disney, ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato del Jimmy Kimmel Live, lo storico late show condotto dal comico per oltre vent’anni. La mossa arriva dopo le battute pungenti di Kimmel sul caso Kirk, diventato terreno di scontro tra la Casa Bianca e i suoi critici. L’interruzione del programma ha suscitato reazioni contrastanti: Donald Trump, che da sempre considera Kimmel un avversario, ha applaudito la decisione, chiedendo addirittura la chiusura di altri talk show ostili come quelli di Jimmy Fallon e Seth Meyers. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Jimmy Kimmel sospeso dall’ABC: Trump esulta e minaccia revocare le licenze, Hollywood grida alla censura

