Jimmy Kimmel show interrotto dopo la critiche a Trump sul caso Charlie Kirk

A creare un certo scalpore è stato il commento del titolare della Casa Bianca sull'intera vicenda. "Il Jimmy Kimmel show è stato cancellato e questa è una grande notizia per l'America", ha dichiarato, poco prima di accendere l'attenzione su altri due comici: "Kimmel ha zero talento e rating peggiori di Colbert se è possibile, ora restano solo Jimmy Fallon e Seth Meyers, due perdenti". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Jimmy Kimmel, show interrotto dopo la critiche a Trump sul caso Charlie Kirk

In questa notizia si parla di: jimmy - kimmel

“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show

WWE: SummerSlam alle porte, Jelly Roll e Randy Orton portano la WWE da Jimmy Kimmel

WWE: Orton, Jelly Roll, McIntyre e Logan Paul scatenano una rissa al Jimmy Kimmel Live

ABC sospende il comico Jimmy Kimmel per le sue dichiarazioni sull'omicidio di Charlie Kirk - X Vai su X

1 anno fa i Green Day si esibivano al Jimmy Kimmel Live a Los Angeles, California. Hanno anche regalato una Signature Corvette autografata grazie alla radio Kroq. qui foto e setlist https://www.facebook.com/media/set/?set=a.929559619193832&type=3 - facebook.com Vai su Facebook

Jimmy Kimmel sospeso e il suo show interrotto: i commenti su Charlie Kirk e Donald Trump che hanno causato il provvedimento; Lo show di Jimmy Kimmel interrotto dopo i commenti su Kirk; Usa, lo show di Jimmy Kimmel interrotto dopo i commenti su Kirk.

Le notizie del giorno, spari in Pennsylvania: tre agenti morti e due feriti. Show di Jimmy Kimmel interrotto dopo commenti su Kirk. Usa, giudice ordina espulsione leader ... - Un giudice della Louisiana ha ordinato l’espulsione in Algeria o in Siria di Mahmoud Khalil, dopo che il noto leader della protesta filopalestinese negli Usa ha omesso di rivelare informazioni sulla ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Lo show di Jimmy Kimmel interrotto dopo i commenti su Kirk - 'Jimmy Kimmel Live', lo show del comico e conduttore televisivo più famoso di Hollywood, sarà interrotto immediatamente sulle reti di Abc e per un "prevedibile futuro" dopo le sue parole su Charlie Ki ... Come scrive ansa.it