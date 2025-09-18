Jimmy Kimmel show cancellato | cosa aveva detto su Trump e Kirk

(Adnkronos) – La ABC cancella lo show di Jimmy Kimmel e Donald Trump fa festa. Il Jimmy Kimmel Live! sparisce dalla tv a tempo indeterminato dopo la bufera degli ultimi giorni. Cosa ha detto Kimmel per far scattare il provvedimento? Il comico, spesso criticato dal presidente, paga il monologo in cui si è soffermato sull'omicidio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show

WWE: SummerSlam alle porte, Jelly Roll e Randy Orton portano la WWE da Jimmy Kimmel

WWE: Orton, Jelly Roll, McIntyre e Logan Paul scatenano una rissa al Jimmy Kimmel Live

