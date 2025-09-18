Jimmy Kimmel shock | sospeso a tempo indefinito dopo le dichiarazioni su Charlie Kirk

ABC ha messo in pausa il Jimmy Kimmel Live! dopo i commenti del conduttore su Charlie Kirk, Trump ha festeggiato la notizia. Fulmine a ciel sereno nel mondo della tv americana. La ABC, proprietà di Disney, ha sospeso a tempo indefinito il Jimmy Kimmel Live dopo la reazione di uno dei maggiori proprietari di emittenti televisive negli Stati Uniti, Nexstar Media, in seguito alle dichiarazioni del conduttore sull'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Mercoledì, Nexstar ha "espresso fermamente la sua contrarietà ai recenti commenti del signor Kimmel sull'omicidio di Charlie Kirk" dichiarando di voler sostituire il popolare late show "con altri programmi nei mercati affiliati ad ABC". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jimmy Kimmel shock: sospeso a tempo indefinito dopo le dichiarazioni su Charlie Kirk

In questa notizia si parla di: jimmy - kimmel

