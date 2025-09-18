Jimmy kimmel live sospeso indefinite dopo i commenti di charlie kirk

interruzione temporanea di “Jimmy Kimmel Live!” dopo commenti controversi. Una recente vicenda ha portato alla sospensione temporanea del programma televisivo “Jimmy Kimmel Live!”. La decisione è stata presa in seguito a dichiarazioni del conduttore riguardanti la morte di Charlie Kirk, avvenuta il 10 settembre. Questa situazione ha generato un forte dibattito pubblico e ha coinvolto le emittenti associate, determinando una sospensione “indefinita” della trasmissione. decisione delle emittenti e motivazioni ufficiali. Secondo quanto riportato da fonti affidabili, un portavoce di ABC ha comunicato che “Jimmy Kimmel Live! sarà preempted indefinitamente”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

jimmy kimmel live sospeso indefinite dopo i commenti di charlie kirk

