Jimmy Kimmel Live | la sospensione a tempo indeterminato il giubilo di Donald Trump e tutto quello che c' è da sapere

Dopo che il conduttore ha avanzato il dubbio che i repubblicani potessero sfruttare politicamente la morte dell’attivista Charlie Kirk, la rete ABC ha deciso di sospendere dall'oggi al domani il programma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

jimmy kimmel live sospensioneJimmy Kimmel sospeso e il suo show interrotto: i commenti su Charlie Kirk e Donald Trump che hanno causato il provvedimento - Il comunicato della ABC non lascia dubbi: “Jimmy Kimmel Live è stato sospeso a tempo indeterminato”. Scrive fanpage.it

jimmy kimmel live sospensioneLa fine del #freespeech. "Jimmi Kimmel Live" sospeso dopo i commenti su Charlie Kirk (e le minacce di Trump) - Il popolare show televisivo cancellato dalla Abc dopo le minacce dell'amministrazione di azioni legali. Riporta huffingtonpost.it

