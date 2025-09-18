Jimmy Kimmel Live è stato sospeso a tempo indeterminato la decisione di Trump

Il comico e conduttore Jimmy Kimmel è stato sospeso dalla ABC per il suo monologo sull’omicidio di Charlie Kirk. Il suo show, dunque, per il momento non tornerà in onda. Un portavoce della rete, in un breve comunicato, ha ufficializzato la notizia che potrebbe compromettere la lunga carriera del conduttore: “Jimmy Kimmel Live è stato sospeso a tempo indeterminato”. Il talk show di Jimmy Kimmel, che si chiama Jimmy Kimmel Live!, esiste dal 2003 e va in onda ogni sera dal lunedì al giovedì. Nel monologo introduttivo alla puntata di lunedì Kimmel aveva parlato di Charlie Kirk, l’attivista di estrema destra ucciso la settimana scorsa durante un incontro pubblico in Utah. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Jimmy Kimmel Live è stato sospeso a tempo indeterminato”, la decisione di Trump

