Jimmy Kimmel difeso da Barack Obama e dai sindacati | La libertà di parola è un diritto da proteggere

Il conduttore televisivo, sospeso da ABC per dei commenti compiuti dopo la morte di Charlie Kirk, è stato difeso dall'ex presidente e dai sindacati degli attori, produttori e sceneggiatori americani. Barack Obama, l'ex presidente degli Stati Uniti, ha criticato duramente la decisione di togliere il talk show di Jimmy Kimmel dalla programmazione di ABC. Il conduttore si è trovato al centro di una complicata situazione dopo un monologo compiuto nella serata di lunedì in cui sosteneva che il giovane accusato di aver ucciso Charlie Kirk stia venendo usato dal punto di vista politico, ironizzando poi su un video in cui si mostrava la risposta di Donald Trump a una domanda di un giornalista che voleva sapere come stava affrontando emotivamente il tragico evento.

