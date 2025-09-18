Jimmy Kimmel dai sindacati alle star | le reazioni di Hollywood alla sospensione

L’improvvisa sospensione del Jimmy Kimmel Live!, fra i Late Show più seguiti d’America e in onda da più di 20 anni senza interruzioni, ha scosso lo spettacolo a stelle e strisce. Mentre il presidente Trump esulta, auspicando alla chiusura anche dei programmi Nbc di Jimmy Fallon e Seth Meyers dopo quella di Stephen Colbert di qualche settimana fa, numerose star del cinema e personaggi della politica attaccano. Forti critiche anche da parte dei sindacati Writers Guild e Sag-Aftra, rispettivamente in rappresentanza degli sceneggiatori e degli attori statunitensi, di cui lo stesso Kimmel è membro. I comunicati di Writers Guild e Sag-Aftra: «Il diritto di dissentire è il cuore della libertà». 🔗 Leggi su Lettera43.it

