Jimmy Kimmel dai sindacati alle star | le reazioni di Hollywood alla sospensione
L’improvvisa sospensione del Jimmy Kimmel Live!, fra i Late Show più seguiti d’America e in onda da più di 20 anni senza interruzioni, ha scosso lo spettacolo a stelle e strisce. Mentre il presidente Trump esulta, auspicando alla chiusura anche dei programmi Nbc di Jimmy Fallon e Seth Meyers dopo quella di Stephen Colbert di qualche settimana fa, numerose star del cinema e personaggi della politica attaccano. Forti critiche anche da parte dei sindacati Writers Guild e Sag-Aftra, rispettivamente in rappresentanza degli sceneggiatori e degli attori statunitensi, di cui lo stesso Kimmel è membro. I comunicati di Writers Guild e Sag-Aftra: «Il diritto di dissentire è il cuore della libertà». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: jimmy - kimmel
“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show
WWE: SummerSlam alle porte, Jelly Roll e Randy Orton portano la WWE da Jimmy Kimmel
WWE: Orton, Jelly Roll, McIntyre e Logan Paul scatenano una rissa al Jimmy Kimmel Live
In seguito al monologo «offensivo» del famoso comico interrotta la sua trasmissione «Jimmy Kimmel Live!». Lo sdegno dei dem: «Mossa scandalosa, si crea un pericoloso precedente» - X Vai su X
#USA , #Abc cancella #JimmyKimmelLive dopo i commenti sull’omicidio di #CharlieKirk - #JimmyKimmel #MAGA - facebook.com Vai su Facebook
Jimmy Kimmel, sospeso lo show dopo le battute su Charlie Kirk: ecco cosa ha detto - La ABC ha sospeso lo spettacolo notturno di Jimmy Kimmel a tempo indeterminato in seguito ai commenti fatti sull'omicidio di Charlie Kirk. Si legge su msn.com
Jimmy Kimmel sospeso da ABC dopo commenti su Charlie Kirk, stop a tempo indeterminato allo show - La sospensione a tempo indeterminato di Jimmy Kimmel live dopo commenti controversi Sull’omicidio di Charlie Kirk e le pressioni della federal communications commission su abc e Disney ... gaeta.it scrive