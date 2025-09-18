Jimmy Kimmel da Ben Stiller a Sophia Bush le star reagiscono alla sospensione | Il fascismo è qui e fa paura

Levata di scudi da parte delle star di Hollywood e di molti comici che si schierano dalla parte di Jimmy Kimmel dopo la notizia shock della sospensione del suo late show. La notizia dell'improvvisa sospensione del Jimmy Kimmel Live dopo le dichiarazioni del conduttore sull'omicidio di Charlie Kirk ha suscitato le reazioni indignate e preoccupate di molte star di Hollywood. Da Ben Stiller a Sophia Bush, da Wanda Skies e Jean Smart, in molti hanno fatto sentire la propria voce per criticare la decisione di ABC e Disney di sospendere a tempo indefinito il popolare late show. Jimmy Kimmel ha commentato l'assassinio di Kirk, noto attivista conservatore, accusando i sostenitori di Trump per sfruttare il tragico evento per fini politici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jimmy Kimmel, da Ben Stiller a Sophia Bush le star reagiscono alla sospensione: "Il fascismo è qui e fa paura"

Chi è Jimmy Kimmel, il celebre conduttore americano "inciampato" su Kirk. Trump: "Programma cancellato, ben fatto" - Ecco la battuta che non è piaciuta ai piani alti: "I Maga non dicono che il killer è un conservatore, è uno di loro" ... Riporta affaritaliani.it