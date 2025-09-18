Jimmy Kimmel cominciato il boicottaggio verso ABC e Disney in risposta alla sospensione del conduttore
Dopo la sospensione shock, alcune persone si sono radunate fuori dagli studi ABC e su internet è partita la chiamata al boicottaggio dell'emittente e di tutto ciò che collegato alla Disney L'azione che ha portato alla sospensione indefinita di Jimmy Kimmel Live! da parte di ABC, rete controllata da Disney, ha scatenato una richiesta esplicita di boicottaggio della compagnia, accusata di aver ceduto alle pressioni politiche. Tutto è cominciato dopo le parole di Kimmel su Charlie Kirk, attivista conservatore assassinato di recente: nel suo monologo, il conduttore aveva suggerito che il probabile omicida fosse in qualche modo associato al movimento MAGA, accuse che sono state smentite dalla famiglia e dalla polizia che indicano tendenze politiche opposte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
