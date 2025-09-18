Jimmy Kimmel chi è il conduttore sospeso per le parole su Kirk
Roma, 18 settembre 2025 – Non è stato proprio un fulmine a ciel sereno lo stop a tempo indeterminato del “Jimmy Kimmel Live”, lo show del comico e conduttore televisivo più famoso di Hollywood, interrotto sulle reti di Abc dopo le parole del pungente conduttore su Charlie Kirk (“Abbiamo raggiunto nuovi minimi durante il fine settimana con i Maga che hanno cercato di caratterizzare il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e hanno fatto di tutto per ottenere punti politici su questo”). Kimmel non è mai stato tenero nei confronti di Trump. Così, quando Stephen Colbert aveva annunciato la chiusura del suo show, le parole del tycoon (“Si dice che Jimmy Kimmel sarà il prossimo ad andare via dalla lotteria del Late Night e poi Fallon”) erano apparse una battuta più che una sorta di premonizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: jimmy - kimmel
“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show
WWE: SummerSlam alle porte, Jelly Roll e Randy Orton portano la WWE da Jimmy Kimmel
WWE: Orton, Jelly Roll, McIntyre e Logan Paul scatenano una rissa al Jimmy Kimmel Live
Jimmy Kimmel licenziato, Stephen Colbert chiuso, tutti e due star da milioni di ascoltatori. TeleTrump fa paura - X Vai su X
#USA , #Abc cancella #JimmyKimmelLive dopo i commenti sull’omicidio di #CharlieKirk - #JimmyKimmel #MAGA - facebook.com Vai su Facebook
Jimmy Kimmel Live è stato sospeso a tempo indeterminato la decisione di Trump.
Jimmy Kimmel shock: sospeso a tempo indefinito dopo le dichiarazioni su Charlie Kirk - dopo i commenti del conduttore su Charlie Kirk, Trump ha festeggiato la notizia. movieplayer.it scrive
Jimmy Kimmel Live!, lo show sospeso dopo i commenti su Charlie Kirk: cosa ha detto - , lo show sospeso dopo i commenti su Charlie Kirk: cosa ha detto ... Da tg24.sky.it