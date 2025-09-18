Jimmy Kimmel chi è il conduttore sospeso per le parole su Kirk

Roma, 18 settembre 2025 – Non è stato proprio un fulmine a ciel sereno lo stop a tempo indeterminato del “Jimmy Kimmel Live”, lo show del comico e conduttore televisivo più famoso di Hollywood, interrotto sulle reti di Abc dopo le parole del pungente conduttore su Charlie Kirk (“Abbiamo raggiunto nuovi minimi durante il fine settimana con i Maga che hanno cercato di caratterizzare il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e hanno fatto di tutto per ottenere punti politici su questo”). Kimmel non è mai stato tenero nei confronti di Trump. Così, quando Stephen Colbert aveva annunciato la chiusura del suo show, le parole del tycoon (“Si dice che Jimmy Kimmel sarà il prossimo ad andare via dalla lotteria del Late Night e poi Fallon”) erano apparse una battuta più che una sorta di premonizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

