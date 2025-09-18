Jimmy Kimmel altri guai in vista? Deve dare soldi a famiglia Kirk

(Adnkronos) – Jimmy Kimmel è fuori dalla tv dopo la sospensione del suo show Jimmy Kimmel Live! sulla Abc e ora rischia di dover versare una cifra considerevole alla famiglia di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso il 10 settembre nel campus della Utah Valley University. Kimmel, nella puntata di lunedì, ha definito il presunto killer . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: jimmy - kimmel

“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show

WWE: SummerSlam alle porte, Jelly Roll e Randy Orton portano la WWE da Jimmy Kimmel

WWE: Orton, Jelly Roll, McIntyre e Logan Paul scatenano una rissa al Jimmy Kimmel Live

"Jimmy Kimmel è stato licenziato perché aveva pessimi ascolti più che altro e ha detto una cosa orribile su un grande signore. E non è una persona di talento", così il presidente Usa Trump ha commentato l'interruzione del Jimmy Kimmel Live, lo show del comi - X Vai su X

La decisione di sospendere a tempo indeterminato il talk show (sulla Abc) del comico Jimmy Kimmel in onda dal 2003 riassume tutti i problemi, o quasi, che attualmente affliggono l’America. La lista è lunga. È vero che i talk show tradizionali dei tre network – - facebook.com Vai su Facebook

Jimmy Kimmel, altri guai in vista? Deve dare soldi a famiglia Kirk; Chelsea, il ‘curioso’ caso di Sterling: è il fuori rosa… più caro del mondo; Decarbonizzazione trasporto marittimo, esperti a confronto a Palermo.

Jimmy Kimmel, altri guai in vista? "Deve dare soldi a famiglia Kirk" - Il gruppo televisivo Sinclair contro il conduttore: "Si scusi e faccia una donazione, show non riparte" ... Secondo msn.com

Jimmy Kimmel difeso da Barack Obama e dai sindacati: "La libertà di parola è un diritto da proteggere" - Il conduttore televisivo, sospeso da ABC per dei commenti compiuti dopo la morte di Charlie Kirk, è stato difeso dall'ex presidente e dai sindacati degli attori, produttori e sceneggiatori americani. Segnala movieplayer.it