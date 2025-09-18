Jimmy Kimmel altri guai in vista? Deve dare soldi a famiglia Kirk

Webmagazine24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jimmy Kimmel è fuori dalla tv dopo la sospensione del suo show Jimmy Kimmel Live! sulla Abc e ora rischia di dover versare una cifra considerevole alla famiglia di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso il 10 settembre nel campus della Utah Valley University. Kimmel, nella puntata di lunedì, ha definito il presunto killer . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: jimmy - kimmel

“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show

WWE: SummerSlam alle porte, Jelly Roll e Randy Orton portano la WWE da Jimmy Kimmel

WWE: Orton, Jelly Roll, McIntyre e Logan Paul scatenano una rissa al Jimmy Kimmel Live

Jimmy Kimmel, altri guai in vista? Deve dare soldi a famiglia Kirk; Chelsea, il ‘curioso’ caso di Sterling: è il fuori rosa… più caro del mondo; Decarbonizzazione trasporto marittimo, esperti a confronto a Palermo.

jimmy kimmel guai vistaJimmy Kimmel, altri guai in vista? "Deve dare soldi a famiglia Kirk" - Il gruppo televisivo Sinclair contro il conduttore: "Si scusi e faccia una donazione, show non riparte" ... Secondo msn.com

jimmy kimmel guai vistaJimmy Kimmel difeso da Barack Obama e dai sindacati: "La libertà di parola è un diritto da proteggere" - Il conduttore televisivo, sospeso da ABC per dei commenti compiuti dopo la morte di Charlie Kirk, è stato difeso dall'ex presidente e dai sindacati degli attori, produttori e sceneggiatori americani. Segnala movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Jimmy Kimmel Guai Vista