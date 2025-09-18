Jimi Hendrix moriva 55 anni fa | dagli esordi alle stelle fino alla fine e alla consacrazione

Era una piovosa mattina londinese del 18 settembre 1970 – 55 anni fa – quando, verso le 11, la pattinatrice tedesca Monica Dannemann, allora compagna di Jimi Hendrix, lo trovò, esanime, sul letto del Samarkand Hotel, al 22 di Lansdowne Crescent. I due avevano trascorso la notte insieme dopo una cena a base di pasta al ragù e vino rosso. Poi, ognuno nel proprio letto. Da un bel po’ Hendrix soffriva di insonnia ed esagerava con i barbiturici: quella mattina, verso le 7, ne aveva ingurgitato quasi venti volte la dose raccomandata. L’ambulanza portò Jimi al St. Mary Abbots, ma il più grande chitarrista al mondo era già morto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

