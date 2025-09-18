Jihad Hamas e Fratellanza | i segreti della rete islamista che sta muovendo la Flotilla

La Flotilla che punta su Gaza con l'impossibile obiettivo di rompere via mare l'assedio israeliano è infiltrata ai massimi livelli da personaggi vicini ad Hamas, la Jihad islamica e la Fratellanza musulmana. Niente di nuovo sotto il sole come è già stato scritto, anche dal quotidiano del nostro gruppo, il Tempo, ma questa volta i dettagli con foto e riferimenti recenti arrivano dal ministro israeliano, Amichai Chikli, per gli Affari della diaspora e la lotta all'antisemitismo. Fonte coinvolta nel conflitto, ma estremamente precisa. E le accuse di collusione vengono rese pubbliche il giorno che Greta Thunberg, dopo essere stata usata come simbolo e paravento dagli organizzatori della Flotilla, si chiama fuori lasciando la nave ammiraglia per imbarcarsi su un altro battello come semplice volontaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Jihad, Hamas e Fratellanza: i segreti della rete islamista che sta muovendo la Flotilla

