Jihad Hamas e Fratellanza | i segreti della rete islamista che sta muovendo la Flotilla

Ilgiornale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Flotilla che punta su Gaza con l'impossibile obiettivo di rompere via mare l'assedio israeliano è infiltrata ai massimi livelli da personaggi vicini ad Hamas, la Jihad islamica e la Fratellanza musulmana. Niente di nuovo sotto il sole come è già stato scritto, anche dal quotidiano del nostro gruppo, il Tempo, ma questa volta i dettagli con foto e riferimenti recenti arrivano dal ministro israeliano, Amichai Chikli, per gli Affari della diaspora e la lotta all'antisemitismo. Fonte coinvolta nel conflitto, ma estremamente precisa. E le accuse di collusione vengono rese pubbliche il giorno che Greta Thunberg, dopo essere stata usata come simbolo e paravento dagli organizzatori della Flotilla, si chiama fuori lasciando la nave ammiraglia per imbarcarsi su un altro battello come semplice volontaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

jihad hamas e fratellanza i segreti della rete islamista che sta muovendo la flotilla

© Ilgiornale.it - Jihad, Hamas e Fratellanza: i segreti della rete islamista che sta muovendo la Flotilla

In questa notizia si parla di: jihad - hamas

Hamas, braccio palestinese dei Fratelli Musulmani; Hamas e la questione palestinese; Jihad, Hamas e Fratellanza: i segreti della rete islamista che sta muovendo la Flotilla.

jihad hamas fratellanza segretiHamas. Chi è Khalil al-Hayya: tra resistenza, negoziazioni e Jihad - leader di Hamas e capo negoziatore: dalla formazione religiosa alle tragedie familiari, dal ruolo nell'operazione del 7 ottobre alla leadership nelle tratta ... Lo riporta alground.com

“Hamas voleva sabotare accordo Israele Arabia Saudita con attacco 7 ottobre”/ Trovati documenti segreti - Attacco 7 ottobre 2023 a Israele per sabotare accordo con Arabia Saudita: lo rivelano documenti segreti analizzati dal Wall Street Journal Hamas voleva affossare l’accordo tra Israele e Arabia Saudita ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Jihad Hamas Fratellanza Segreti