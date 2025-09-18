Jessica Chastain e Ben Stiller protagonisti della miniserie di Apple TV+ The Off Weeks

Apple TV+ ha acquisito i diritti della miniserie in otto episodi The Off Weeks, con Jessica Chastain ( George & Tammy ) e Ben Stiller ( Scissione ) nel ruolo di protagonisti e produttori esecutivi. Come riportato da Deadline, Michael Showalter ( The Idea of You, The Dropout ) sarà il regista e produttore esecutivo insieme ad Alissa Nutting ( Made For Love ), che ricoprirà anche il ruolo di showrunner. Il progetto segue le vicende del professore di scrittura Gus Adler, la cui vita è stata sconvolta dal divorzio. 🔗 Leggi su Cinefilos.it