Le parole di Jeda, ex attaccante brasiliano del Cagliari, sulla lotta scudetto in Serie A che potrebbe coinvolgere anche l’Inter. L’inizio del campionato di Serie A 202526 sta offrendo spunti interessanti, tra conferme, sorprese e qualche passo falso imprevisto. A commentare questo avvio è stato Jeda, ex attaccante brasiliano che ha vestito in Italia maglie importanti come quella del Cagliari, oggi voce ascoltata per la sua esperienza nel calcio italiano. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di CagliariNews24, l’ex centravanti ha offerto il suo punto di vista sulle prime giornate. Jeda ha voluto sottolineare come ogni stagione di Serie A presenti nuove difficoltà e continui cambiamenti che rendono complicato formulare giudizi definitivi già a settembre: «Beh, come ogni anno in Serie A aumentano le difficoltà, e di conseguenza le cose cambiano sempre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Jeda: «Scudetto? Adesso c’è grande confusione, Juve e Napoli sono partite bene. La mia convinzione è questa»