Jeans cinque tendenze immancabili per l’autunno
Il jeans è il capo che si conferma di tendenza per il prossimo autunno - inverno 2025-2026. Protagonista indiscusso sulle passerelle di moda è un vero e proprio must have nel guardaroba femminile a salva look anche a 50 anni. È amato per la sua comodità e versatilità. Si abbina facilmente ad ogni contesto e per qualsiasi outfit. Le fashioniste amano abbinarlo con accessori che lo impreziosiscono e gli conferiscono un tocco di personalità come cinture e foulard annodati ai passanti. Quest’anno si arricchisce di dettagli come inserti in pelle, paillettes e perle applicati. Oltre al solito denim scuro adatto per la stagione più fredda molto diffuso sarà quello marrone o meglio color caffè che risulta molto cool e da sfoggiare dal mattino alla sera indistintamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: jeans - cinque
Dai jeans strappati alla maxi camicia. Ecco cinque idee glam a cui ispirarsi per gli outfit estivi
#today in the Cinque Terre 17 September 2025 Temps are back up and it’s feeling warm out. Yesterday I made the mistake of wearing jeans, I won’t be doing that again for a while. - facebook.com Vai su Facebook
La giacca di jeans conquista tutte le generazioni. Il segreto sta nel saperla interpretare secondo l’età. Ecco cinque look da copiare - X Vai su X
5 tendenze del 2025 che ti faranno innamorare; Come vestirsi a Gennaio 2025? 5 look per iniziare l'anno con stile; Questi 25 jeans uomo sono bellissimi e puoi averli a meno di 100 euro.
Tornano finalmente i jeans: ecco come indossarli in autunno (cool girls di Instagram approved!) - Da extra short (in estate) a extra long: per l’autunno rispolveriamo i tanto amati jeans. Scrive grazia.it
Estate di tendenza: cinque idee outfit a cui ispirarsi - Ecco cinque idee di outfit estivi a cui ispirarsi per essere sempre di tendenza e resistere alle alte temperature. Come scrive iodonna.it