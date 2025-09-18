Jeans cinque tendenze immancabili per l’autunno

Ilgiornale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il jeans è il capo che si conferma di tendenza per il prossimo autunno - inverno 2025-2026. Protagonista indiscusso sulle passerelle di moda è un vero e proprio must have nel guardaroba femminile a salva look anche a 50 anni. È amato per la sua comodità e versatilità. Si abbina facilmente ad ogni contesto e per qualsiasi outfit. Le fashioniste amano abbinarlo con accessori che lo impreziosiscono e gli conferiscono un tocco di personalità come cinture e foulard annodati ai passanti. Quest’anno si arricchisce di dettagli come inserti in pelle, paillettes e perle applicati. Oltre al solito denim scuro adatto per la stagione più fredda molto diffuso sarà quello marrone o meglio color caffè che risulta molto cool e da sfoggiare dal mattino alla sera indistintamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

