Jannik Sinner sono finiti i soldi | una scena pazzesca in allenamento

Liberoquotidiano.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner sta intensificando gli allenamenti in vista del suo ritorno in campo, fissato per l’Atp 500 di Pechino, che si terrà dal 26 settembre al 5 ottobre. Il tennista azzurro, numero due del mondo, arriva a questo appuntamento dopo la delusione subita nella finale degli US Open contro Carlos Alcaraz. A Montecarlo, sui campi del ‘Country Club’ del Principato, Sinner sta lavorando soprattutto sul suo servizio, il colpo che ha avuto un ruolo cruciale nella finale di New York, quando non riuscì a imporsi contro lo spagnolo. Recentemente, il campione italiano è stato filmato durante un allenamento senza maglietta e senza racchetta, scatenando l'ilarità sui social. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

