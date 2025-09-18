Jannik Sinner sono finiti i soldi | una scena pazzesca in allenamento

Jannik Sinner sta intensificando gli allenamenti in vista del suo ritorno in campo, fissato per l’Atp 500 di Pechino, che si terrà dal 26 settembre al 5 ottobre. Il tennista azzurro, numero due del mondo, arriva a questo appuntamento dopo la delusione subita nella finale degli US Open contro Carlos Alcaraz. A Montecarlo, sui campi del ‘Country Club’ del Principato, Sinner sta lavorando soprattutto sul suo servizio, il colpo che ha avuto un ruolo cruciale nella finale di New York, quando non riuscì a imporsi contro lo spagnolo. Recentemente, il campione italiano è stato filmato durante un allenamento senza maglietta e senza racchetta, scatenando l'ilarità sui social. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, "sono finiti i soldi": una scena pazzesca in allenamento

