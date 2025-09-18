Jane Austen ha stravolto la mia vita recensione | una commedia leggera con poco mordente

Arriva al cinema l'opera prima di Laura Piani, che scivola via veloce tra letteratura e triangoli amorosi. Peccato che tutto resti confinato nell'indifferenza. C'è una cosa che gli austeniani (coloro che amano alla follia i romanzi di Jane Austen) non sopportano, ovvero vedere il nome della loro scrittrice preferita che viene nominato invano. Una (quasi) bestemmia letteraria che purtroppo contraddistingue Jane Austen ha stravolto la mia vita, opera prima della regista Laura Piani che purtroppo fa molta fatica a brillare. Distribuito nei nostri cinema dal 18 settembre questo film punta tutto sui toni della commedia francese per raccontare su schermo il processo di affermazione di un'aspirante scrittrice in cerca d'amore e di ispirazione.

Nuova adattamento di jane austen: cast con un ruolo chiave accanto a daisy edgar-jones

Daisy Edgar-Jones sarà la nuova Elinor Dashwood nell'adattamento di "Ragione e sentimento" di Jane Austen, l'autrice più amata del cinema

L'anno di Jane Austen: gli incontri e gli eventi per celebrarla dell'Heckfielk Palace, nell'Hampshire

Arriva al cinema dal 18 settembre Jane Austen ha stravolto la mia vita, commedia romantica francese, opera prima di Laura Piani, che scivola via veloce tra letteratura e triangoli amorosi.

Jane Austen ha stravolto la mia vita, una commedia sofisticata che è anche un'ode alla scrittura e alla sua fatica - Camille Rutherford è una protagonista imperfetta a cui è difficile non affezionarsi. Come scrive mymovies.it