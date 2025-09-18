Jakob Ingebrigtsen cattivo arrogante fenomenale

Mentre corri può succederti un fatto spiacevole. Un ago sottilissimo punge un gigantesco tirante di tessuto molle a ripetizione: a ogni spinta, a ogni appoggio. È l’infortunio al tendine d’Achille, tra i più diffusi tra chi corre. C’è la tendenza a ignorare i primi segnali, quasi non ci si fa caso. La caviglia viene messa sotto stress per capire se quel fastidio se ne possa andare da solo nel giro di pochi giorni. Tra runner si dice “correrci sopra”: di solito, l’insistenza peggiora la situazione. Il fastidio degenera in infortunio. Alla fine la prognosi è da due settimane a diversi mesi, e non è rara la possibilità di ricadute. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Jakob Ingebrigtsen, cattivo, arrogante, fenomenale

In questa notizia si parla di: jakob - ingebrigtsen

KO per Jakob Ingebrigtsen che non si qualifica nei 1500 metri maschili Mentre Pietro Arese e Federico Riva si fanno largo e conquistano la semifinale, il norvegese conclude ottavo in batteria. Ingebrigtsen rientrava proprio in quell’occasione dopo un lungo - facebook.com Vai su Facebook

Ebbene pare che il pluri campione norvegese Jakob Ingebrigtsen nn sia riuscito a strappare il pass per la qualifica per la semifinale nei 1500 #mondialiatletica #Tokyo2025 - X Vai su X

Jakob Ingebrigtsen accusa il papà-coach e lo manda a processo: «Pugni e calci quasi fino a ucciderlo per 10 anni» - Il padre ed ex allenatore di Jakob Ingebrigtsen, oro nei 1500 metri alle Olimpiadi di Tokyo e nei 5000 a quelle di Parigi, sarà processato in Norvegia con accuse gravissime. Segnala ilmattino.it

Il padre e allenatore del forte mezzofondista norvegese Jakob Ingebrigtsen, denunciato dai figli per violenze, è stato assolto - L’allenatore norvegese di atletica leggera Gjert Ingebrigtsen è stato assolto da quasi tutte le accuse in un processo in cui gli veniva contestato di aver usato metodi di allenamento violenti con i ... ilpost.it scrive