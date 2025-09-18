Jaden Smith è il nuovo direttore creativo delle collezioni maschili di Christian Louboutin Ma non va giù che non sia uno stilista
Nuova carica per il nepo baby hollywoodiano, che affianca il re della suola rossa. E i social si scatenano: a che titolo? Non sarà uno stilista, ma certamente è un ragazzo cool. Il fatto è: ma la coolness può davvero bastare?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
