Jaden Smith è il nuovo direttore creativo delle collezioni maschili di Christian Louboutin Ma non va giù che non sia uno stilista

Vanityfair.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova carica per il nepo baby hollywoodiano, che affianca il re della suola rossa. E i social si scatenano: a che titolo? Non sarà uno stilista, ma certamente è un ragazzo cool. Il fatto è: ma la coolness può davvero bastare?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

jaden smith 232 il nuovo direttore creativo delle collezioni maschili di christian louboutin ma non va gi249 che non sia uno stilista

© Vanityfair.it - Jaden Smith è il nuovo direttore creativo delle collezioni maschili di Christian Louboutin. Ma non va giù che non sia uno stilista

In questa notizia si parla di: jaden - smith

Il figlio di Will Smith, Jaden, dirigerà Louboutin

Jaden Smith è il primo direttore creativo uomo di Christian Louboutin

Jaden Smith è il primo direttore creativo della linea uomo di Louboutin

Jaden Smith è il primo direttore creativo uomo di Christian Louboutin.

jaden smith 232 nuovoJaden Smith diventa direttore creativo della linea uomo di louboutin a soli 27 anni - Jaden Smith diventa direttore creativo della linea uomo di Christian Louboutin, portando la sua esperienza tra cinema, musica e moda per innovare il design maschile del prestigioso marchio. Come scrive gaeta.it

jaden smith 232 nuovoJaden Smith rivoluziona il mondo uomo di Christian Louboutin - Jaden Smith diventa direttore creativo uomo per Louboutin, aprendo un nuovo capitolo tra moda, identità e visione culturale. Segnala fashiontimes.it

Cerca Video su questo argomento: Jaden Smith 232 Nuovo