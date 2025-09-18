‘Tutto sfocia in un libro’ è il titolo che Claudio Jaccarino ha voluto dare alla sua esposizione in corso fino a domani, visitabile in orario di ufficio nella Fideraum Intesa Sanpaolo Private Banking, di via Chiodo 135, con ingresso libero. Dieci quadri di epoche diverse e temi differenti, ad olio, ad acrilico, ad acquarello (anche un piccolo lavoro in realtà aumentata), tecniche miste e collage, che segnano il percorso pittorico di un artista spezzino che ha viaggiato a lungo e che vive a Milano. Opere che da un mese e mezzo hanno catalizzato le attenzioni anche dei tanti passanti che, già sotto ai portici hanno potuto osservare, tra le altre, ‘Una giraffa che perde le macchie’, opera a quattro mani di Claudio Jaccarino e la scomparsa Martha Nieuwenhujis, in generale tutti lavori che celebrano il ritorno dell’artista nella città di origine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Jaccarino, arte nel tempo