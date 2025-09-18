Ivan Juric | Psg di un livello completamente diverso Bernasconi mi è piaciuto molto

Parigi. Ivan Juric sperava indubbiamente un esordio in Champions League diverso rispetto a una sconfitta per 4-0, pur contro la squadra più forte, più brillante e più organizzata d’Europa, non a caso detentrice della coppa. Il Psg vince e convince, l’Atalanta torna a Bergamo dopo aver subito una lezione. “Dobbiamo essere lucidi nell’analisi, se guardo tutti gli errori fatti andiamo sulla strada sbagliata. Il Psg, come si è visto l’anno scorso, è di un livello completamente diverso da quello che si vede in giro. Se critichiamo troppo sbagliamo tutto” spiega il tecnico croato. “Loro sono partiti forte, noi dovevamo fare meglio, abbiam perso una palla micidiale dopo 3 minuti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ivan Juric: “Psg di un livello completamente diverso. Bernasconi mi è piaciuto molto”

