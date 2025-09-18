Italvolley sfida l’Ucraina alle 15.30 | match decisivo in diretta Rai
Nel caldo delle Filippine, questo pomeriggio l’Italvolley incrocia di nuovo il suo destino mondiale: alle 15.30 italiane la Nazionale di pallavolo maschile affronta l’Ucraina, terzo impegno di un girone che, dopo la vittoria sull’Algeria e il passo falso con il Belgio, non permette ulteriori distrazioni. Una posta alta in palio La classifica del raggruppamento è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
