Italvolley, pericolo scampato Ucraina battuta e ora l’Argentina.

La paura è durata fino al 14-14 del primo set, la paura di non farcela e tornare a casa in un Mondiale dove l’Italia di Fefè De Giorgi è tra le favorite se non altro per quell’argento vinto all’Olimpiade di Parigi nel 2024 e il titolo di campioni del mondo che deteniamo. Non succede dal 1974 che l’Italia venga eliminati prima degli ottavi di finale e non succede neanche questa volta, perchè gli azzurri ritrovano la serenità e la voglia di giocare, gli attacchi tornano fluidi ed efficaci e dopo qualche incertezza iniziale nel primo set (e pure all’inizio del secondo) anche in difesa le percentuali crescono e il nostro muro alla fine risulta decisivo per la vittoria sull’Ucraina. 🔗 Leggi su Panorama.it

