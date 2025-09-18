Italvolley missione compiuta | 3-0 all' Ucrania azzurri agli ottavi di finale

Questa volta è stata quasi una gara a senso unico e dominata dagli azzurri di Fefè De Giorgi: contro l'Ucraina doveva obbligatoriamente arrivare la vittoria e l'Italvolley ha risposto presente con il 3-0 all'Ucraina (25-21, 25-22, 25-18) e il raggiungimento degli ottavi di finale ai Mondiali di Manila dove se la vedranno contro l'Argentina in una gara da dentro o fuori. Le parole degli azzurri. " Siamo sempre stati lì, rimasti a testa bassa e giocato punto su punto e palla su palla. Dobbiamo cercare di fare tutto nel miglior modo possibile ", ha dichiarato a caldo ai microfoni Rai Sport Giovanni Gargiulo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

