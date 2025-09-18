Italvolley missione compiuta | 3-0 all' Ucrania azzurri agli ottavi di finale
Questa volta è stata quasi una gara a senso unico e dominata dagli azzurri di Fefè De Giorgi: contro l'Ucraina doveva obbligatoriamente arrivare la vittoria e l'Italvolley ha risposto presente con il 3-0 all'Ucraina (25-21, 25-22, 25-18) e il raggiungimento degli ottavi di finale ai Mondiali di Manila dove se la vedranno contro l'Argentina in una gara da dentro o fuori. Le parole degli azzurri. " Siamo sempre stati lì, rimasti a testa bassa e giocato punto su punto e palla su palla. Dobbiamo cercare di fare tutto nel miglior modo possibile ", ha dichiarato a caldo ai microfoni Rai Sport Giovanni Gargiulo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Antonio Padellaro, sul Fatto Quotidiano, non ci gira intorno: il giornalismo sportivo italiano è passato "dai Brera e Mura" a un esercito di "specialisti nella spremuta delle ghiandole salivari". Come dargli torto. I casi Sinner e Italvolley sono emblematici.
Italvolley, missione compiuta: 3-0 all'Ucrania, azzurri agli ottavi di finale - Ai Mondiali di Manila l'Italvolley maschile si piazza al secondo posto nel girone alle spalle del Belgio approdando agli ottavi di finale
ItalVolley implacabile, asfaltata la Polonia: 3-0. Vittoria n. 34 di fila. Gruppo eccezionale - Venerdì a mezzogiorno le azzurre si giocheranno il pass per la finale.