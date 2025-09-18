Nonostante la crescente attenzione alla alla sostenibilità e all’importanza del movimento, il numero di italiani che si sposta a piedi o in bici per le attività quotidiane è in lento ma continuo calo. Nel 2023 ha usato strategie di mobilità attiva per gli spostamenti il 41,4% dei cittadini adulti; nel 2017 erano il 43,3%. Lo rilevano i dati del sistema di sorveglianza Passi coordinata dall’Istituto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Italiani più pigri, sempre meno a piedi o in bici: solo il 40% non usa l'auto per le attività quotidiane