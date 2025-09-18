Italiana Petroli IP verso la cessione alla compagnia azera Socar
Il gruppo petrolifero Italiana Petroli IP, controllato dalla famiglia Brachetti Peretti, ha raggiunto un accordo preliminare per la vendita. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
IP-Italiana Petroli spa, API Holding sottoscrive accordo preliminare per cedere la partecipazione alla compagnia azera Socar; C’è un accordo per la vendita del gruppo petrolifero italiano IP a una società azera; Il gruppo petrolifero italiano Ip passa alla società azera Socar: operazione da circa 2,5 miliardi di euro.
