italian political awards a roma la seconda edizione del premio

Milano, 17 set. (askanews) - Un premio ai parlamentari. In tempi di sfiducia verso la politica, può far sorridere qualcuno. Ma a Roma, alla Camera, è stata presentata la seconda edizione degli Italian Political Awards, ideata per premiare non le chiacchiere, ma l'impegno quotidiano dei parlamentari, dentro e fuori dall'Aula, al di là della percezione a volte negativa dell'opinione pubblica. Sette le aree in gara: Difesa, Esteri, Ambiente ed energia, Innovazione digitale, Infrastrutture e trasporti, Cultura e Sanità. Alla fine, un piccolo "Oscar" per chi, almeno sulla carta, ha inciso di più. "Questo è un evento importante - ha detto Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato - Importante perché finalmente attraverso questo premio riconosciamo il grande lavoro che viene fatto dai parlamentari quotidianamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

