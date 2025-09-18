Italian Challenge Open da oggi in campo al Golf Nazionale | 19 azzurri a caccia del titolo

Celli e Paratore tra i favoriti della 17ª edizione a Sutri. Dopo la Pro-Am vinta dal team di JC Ritchie, parte la corsa ai 300mila euro di montepremi. Prende il via oggi al Golf Nazionale di Sutri la 17ª edizione dell’ Italian Challenge Open, quartultima prova dell’ HotelPlanner Tour 2025 e tappa dell’ Italian Pro Tour. Il torneo, in programma fino a domenica 21 settembre, mette in palio un montepremi complessivo di 300.000 euro (48.000 al vincitore) e il Trofeo Regione Lazio destinato al miglior italiano in classifica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it