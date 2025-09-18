Italian Challenge Open da oggi in campo al Golf Nazionale | 19 azzurri a caccia del titolo

Sportface.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Celli e Paratore tra i favoriti della 17ª edizione a Sutri. Dopo la Pro-Am vinta dal team di JC Ritchie, parte la corsa ai 300mila euro di montepremi. Prende il via oggi al Golf Nazionale di Sutri la 17ª edizione dell’ Italian Challenge Open, quartultima prova dell’ HotelPlanner Tour 2025 e tappa dell’ Italian Pro Tour. Il torneo, in programma fino a domenica 21 settembre, mette in palio un montepremi complessivo di 300.000 euro (48.000 al vincitore) e il Trofeo Regione Lazio destinato al miglior italiano in classifica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italian - challenge

Tutto pronto per il day 2 dell'Italian Poker Challenge

All'Italian Poker Challenge trionfa Andreas Goeller

Italian Challenge Open, il grande golf torna nel Lazio

Italian Challenge Open al via: Celli, Paratore e Mazzoli tra i favoriti; Presentato l’Italian Challenge Open: il grande golf torna nel Lazio; Tutti all’Italian Challenge Open! Il primo video report tra grandi attori della Pro-Am, super swing, tifo italiano.

Italian Challenge Open, da oggi in campo al Golf Nazionale: 19 azzurri a caccia del titolo - Prende il via oggi al Golf Nazionale di Sutri la 17ª edizione dell’Italian Challenge Open, quartultima prova dell’HotelPlanner Tour 2025 ... Come scrive sportface.it

italian challenge open oggiItalian Challenge Open al via: Celli, Paratore e Mazzoli tra i favoriti - Al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo) comincia la 17/a edizione del torneo dell’HotelPlanner Tour inserito anche nel calendario dell’Italian Pro Tour. Scrive politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Italian Challenge Open Oggi