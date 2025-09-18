Italia Pratica un rito satanico quello che succede è da horror | la scena terrificante

Rito satanico finisce in tragedia sfiorata a Catania. Un 71enne è stato denunciato per incendio doloso e tentata strage dopo aver appiccato fuochi all’interno del proprio appartamento, in un condominio della città, nel tentativo di celebrare un rito occulto. La situazione è però rapidamente degenerata, trasformandosi in un incendio che ha messo in pericolo l’intero stabile. L’incendio e i soccorsi. Agenti del commissariato Borgo Ognina e i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che le fiamme si erano propagate all’interno dell’abitazione. Una volta entrati, hanno trovato l’uomo in forte difficoltà per il fumo inalato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia. Pratica un rito satanico, quello che succede è da horror: la scena terrificante

In questa notizia si parla di: italia - pratica

Sport: in Italia cresce chi lo pratica. I sedentari sono in calo al 32,8 per cento

Bayrou: “Italia pratica dumping fiscale”. Palazzo Chigi: “Stupisce, affermazioni infondate”

L'Italia sbriga la pratica Cipro senza problemi: il primo posto dipende da Grecia-Spagna

Due giorni tra teoria e pratica su pazienti reali e relatori di spicco da tutta Italia: realizzazione del corsetto Chêneau dal vivo, busto in gesso su letto di Risser e workshop sulle tecniche di trattamento Schroth con talk show interattivi. Ragusa 24-25 Ottobre 2 - facebook.com Vai su Facebook

"La carità in pratica forma la vera educazione!" #DonBosco - X Vai su X

Pratica un rito satanico e gli prende fuoco casa, denunciato a Catania; Pratica un rito satanico e gli prende fuoco casa, denunciato; Anziano tenta un rito satanico ma la casa va a fuoco, in una stanza c'erano 7 bombole del gas e diverse armi: denunciato per tentata strage.

Pratica un rito satanico e gli prende fuoco casa, denunciato - Per praticare un rito satanico avrebbe acceso dei fuochi all'interno della propria abitazione, in un condominio di Catania, ma la situazione sarebbe degenerata rapidamente e ... Scrive msn.com

Catania, pratica rito satanico e gli prende fuoco casa, denunciato - Aveva 7 bombole di gas, statuette demoni e libro su stregoneria. Segnala ragusah24.it