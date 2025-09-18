Italia-Kazakistan oggi in tv Qualificazioni Europei calcio a 5 | orario programma streaming
Il momento del primo atto dello spareggio playoff, che mette in palio uno dei posti rimanenti per gli Europei di calcio a 5 2026, è finalmente arrivato. Italia-Kazakistan, gara d’andata: oggi, 18 settembre, dalle ore 20 a Fasano. Gli azzurri si giocano i primi 40 minuti del doppio testa a testa contro i kazaki, fra le mura amiche. Obiettivo chiarissimo per gli uomini di Salvo Samperi: uscire dalla gara pugliese con almeno il vantaggio di una rete, per cercare poi di gestire o aumentare il gap ad Astana, fra cinque giorni in trasferta. Chi vince il duello va alla kermesse continentale, chi perde lo guarderà in tv. 🔗 Leggi su Oasport.it
