Italia Irruzione al consiglio comunale | tensioni e urla in aula

Protesta pro Palestina nell'aula del Consiglio comunale di Milano. Un gruppo di attivisti ha interrotto i lavori istituzionali sventolando bandiere palestinesi e scandendo slogan contro la guerra a Gaza. La seduta è stata sospesa per alcuni minuti, tra tensioni e reciproche accuse. L'irruzione degli attivisti. Gli attivisti, seduti tra il pubblico, hanno improvvisamente iniziato a gridare: "Palestina libera" e "Stop genocidio", attirando l'attenzione dell'aula. Rivolgendosi direttamente ai consiglieri, hanno accusato l'amministrazione cittadina di non prendere posizione: "Interrompete i rapporti con la città di Tel Aviv perché è una vergogna – hanno scandito –.

