Italia illuminata di verde | casa e ricerca al fianco di chi vive con la Sla

Sbircialanotizia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evidenze di solidarietà e investimenti mirati scandiscono la diciottesima Giornata nazionale dedicata alla Sla, mentre la voce istituzionale del Paese riafferma la propria vicinanza a pazienti e famiglie con gesti tangibili, fondi mirati e un simbolico abbraccio color verde che percorre l’Italia. Palazzo Chigi si tinge di verde L’omaggio più immediato e visibile di questa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

italia illuminata verde casaSla, giornata nazionale, l'Italia si colora di verde in segno di vicinanza ai circa 6 mila pazienti - Il 18 settembre, dopo il tramonto, i palazzi simbolo dello Stato s'illumineranno di verde in segno di vicinanza alle persone colpite da Sclerosi laterale amiotrofica. Scrive corriere.it

Quando la SLA entra in casa: l'Italia e l'Astigiano si illuminano di verde per sostenere le famiglie - Il 18 settembre torna la Giornata nazionale con centinaia di comuni coinvolti. Come scrive lavocediasti.it

