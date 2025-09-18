Italia illuminata di verde | casa e ricerca al fianco di chi vive con la Sla
Evidenze di solidarietà e investimenti mirati scandiscono la diciottesima Giornata nazionale dedicata alla Sla, mentre la voce istituzionale del Paese riafferma la propria vicinanza a pazienti e famiglie con gesti tangibili, fondi mirati e un simbolico abbraccio color verde che percorre l’Italia. Palazzo Chigi si tinge di verde L’omaggio più immediato e visibile di questa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: italia - illuminata
Italia illuminata di speranza: la XVIII Giornata Nazionale #SLA unisce istituzioni, ricerca, sport e arte - X Vai su X
Il Comune di Vigonza si illumina di verde per la Giornata Nazionale SLA Questa sera, giovedì 18 settembre, la facciata del nostro Municipio sarà illuminata di verde per aderire all’iniziativa nazionale “Coloriamo l’Italia di verde”, promossa da AISLA – As - facebook.com Vai su Facebook
Regione Lazio illuminata di verde per Giornata regionale celiachia; «Interni che raccontano una storia e che evocano emozioni». Questa casa a Dubai ricorda le ville delle star a Beverly Hills; Una casa di famiglia che emoziona, un’isola del tesoro che rinasce nel verde della città.
Sla, giornata nazionale, l'Italia si colora di verde in segno di vicinanza ai circa 6 mila pazienti - Il 18 settembre, dopo il tramonto, i palazzi simbolo dello Stato s'illumineranno di verde in segno di vicinanza alle persone colpite da Sclerosi laterale amiotrofica. Scrive corriere.it
Quando la SLA entra in casa: l'Italia e l'Astigiano si illuminano di verde per sostenere le famiglie - Il 18 settembre torna la Giornata nazionale con centinaia di comuni coinvolti. Come scrive lavocediasti.it