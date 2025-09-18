Italia avvocata vittima di violenze | arrestato il compagno imprenditore

Episodi di violenza ripetuti e sempre più gravi, fino all’arresto. È la storia di un’avvocata penalista di Milano, specializzata anche in casi di violenza di genere, che da tempo subiva le aggressioni del compagno, un imprenditore 53enne di origini iraniane ora ai domiciliari nel suo appartamento di lusso in centro città. Le indagini, coordinate dalla pm Alessia Menegazzo e dalla procuratrice aggiunta Maria Letizia Mannella, hanno ricostruito una sequenza di episodi che parte già dal 2023. In quell’anno una lite in un ristorante era degenerata: l’uomo aveva inseguito la compagna tentando di strozzarla, poi le aveva sferrato un pugno così violento da romperle lo sterno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, avvocata vittima di violenze: arrestato il compagno imprenditore

