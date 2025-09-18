Italia | al via fase finale preparativi di Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

A soli 70 giorni dall’accensione della torcia olimpica a Olimpia, in Grecia, la Commissione di coordinamento dell’International Olympic Committee (IOC) ieri ha confermato che i preparativi per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 sono entrati nella fase finale. La visita ha segnato l’ultimo incontro di persona della commissione dell’IOC in Italia prima dei giochi, che si apriranno il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano. La presidente dell’IOC Kirsty Coventry, intervenendo alla sessione di chiusura, ha sottolineato come Milano Cortina rappresenti una pietra miliare nell’attuazione del nuovo modello dei Giochi olimpici, con l’obiettivo di rendere l’evento straordinario non solo per Milano e Cortina, ma anche per l’intera Italia e il Movimento olimpico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

