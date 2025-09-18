Italia agrodolce sugli 800 Coiro | Trovato il varco giusto Bellò | Chiudo la stagione più difficile della mia vita
Eloisa Coiro avanza, Elena Bellò si ferma, al termine delle batterie degli 800 metri femminili valevoli per i Campionati Mondiali di atletica 2025 in corso di svolgimento a Tokyo (Giappone). Le due azzurre hanno vissute due prove differenti, con la prima in grado di cambiare marcia nel finale per andare a staccare il pass per la qualificazione, mentre la seconda ha pagato proprio in quel momento una condizione fisica evidentemente non perfetta. La roman ha chiuso la sua batteria, la terza delle sette previste, al terzo posto alle spalle dell’etiope Tsige Duguma che ha messo a segno un 2:01.53, e della statunitense Maggi Congdon (2:01. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - agrodolce
HANGZHOU AGRODOLCE PER L’ITALIA Se ci siamo svegliati con la brutta notizia del forfait di Luca Nardi per problemi fisici, ci possiamo consolare con le news riguardanti Giulio Zeppieri. Il mancino romano ha superato in due set Dalibor Svrcina nell - X Vai su X
Food Network Italia. . Arrosto di maiale con patate in agrodolce. Ecco cosa bolle in pentola in convento! #LeRicetteDelConvento ogni domenica su #FoodNetwork #Canale33 - facebook.com Vai su Facebook
Italia agrodolce sugli 800. Coiro: “Trovato il varco giusto”, Bellò: “Chiudo la stagione più difficile della mia vita”.
Tokyo 2025, 800 metri: Coiro una sicurezza, Bellò out come Jemma Reekie - Nuovo aggiornamento dalla sessione pomeridiana dei Campionati Mondiali di atletica di Tokyo 2025, al via nella tarda mattinata italiana di giovedì 18 settembre. Come scrive msn.com
Coiro terza negli 800 in Svizzera - 90 nella tappa Silver del Continental Tour a Friburgo, in Svizzera, alla prima gara dopo le ... Scrive fidal.it