Eloisa Coiro avanza, Elena Bellò si ferma, al termine delle batterie degli 800 metri femminili valevoli per i Campionati Mondiali di atletica 2025 in corso di svolgimento a Tokyo (Giappone). Le due azzurre hanno vissute due prove differenti, con la prima in grado di cambiare marcia nel finale per andare a staccare il pass per la qualificazione, mentre la seconda ha pagato proprio in quel momento una condizione fisica evidentemente non perfetta. La roman ha chiuso la sua batteria, la terza delle sette previste, al terzo posto alle spalle dell’etiope Tsige Duguma che ha messo a segno un 2:01.53, e della statunitense Maggi Congdon (2:01. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia agrodolce sugli 800. Coiro: “Trovato il varco giusto”, Bellò: “Chiudo la stagione più difficile della mia vita”