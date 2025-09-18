Italia agrodolce sugli 800 Coiro | Trovato il varco giusto Bellò | Chiudo la stagione più difficile della mia vita

Oasport.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eloisa Coiro avanza, Elena Bellò si ferma, al termine delle batterie degli 800 metri femminili valevoli per i Campionati Mondiali di atletica 2025 in corso di svolgimento a Tokyo (Giappone). Le due azzurre hanno vissute due prove differenti, con la prima in grado di cambiare marcia nel finale per andare a staccare il pass per la qualificazione, mentre la seconda ha pagato proprio in quel momento una condizione fisica evidentemente non perfetta. La roman ha chiuso la sua batteria, la terza delle sette previste, al terzo posto alle spalle dell’etiope Tsige Duguma che ha messo a segno un 2:01.53, e della statunitense Maggi Congdon (2:01. 🔗 Leggi su Oasport.it

italia agrodolce sugli 800 coiro trovato il varco giusto bell242 chiudo la stagione pi249 difficile della mia vita

© Oasport.it - Italia agrodolce sugli 800. Coiro: “Trovato il varco giusto”, Bellò: “Chiudo la stagione più difficile della mia vita”

In questa notizia si parla di: italia - agrodolce

Italia agrodolce sugli 800. Coiro: “Trovato il varco giusto”, Bellò: “Chiudo la stagione più difficile della mia vita”.

italia agrodolce 800 coiroTokyo 2025, 800 metri: Coiro una sicurezza, Bellò out come Jemma Reekie - Nuovo aggiornamento dalla sessione pomeridiana dei Campionati Mondiali di atletica di Tokyo 2025, al via nella tarda mattinata italiana di giovedì 18 settembre. Come scrive msn.com

Coiro terza negli 800 in Svizzera - 90 nella tappa Silver del Continental Tour a Friburgo, in Svizzera, alla prima gara dopo le ... Scrive fidal.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Agrodolce 800 Coiro