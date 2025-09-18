Italia ' 90 Pechino Express il tumore al colon La favola inimmaginabile di Totò Schillaci

Ilgiornale.it

" Da piccolo sognavo di fare il calciatore e, insieme a questo, ho realizzato tutti i miei desideri. Mi sarei accontentato di poco, invece il calcio mi ha dato tutto: fama, vittorie, denaro ". Così Salvatore Schillaci riassumeva, sulle pagine della Gazzetta dello sport, la sua incredibile carriera cominciata alla periferia di Palermo e culminata con i successi alla Juve e in Azzurro. Classe 1964 Totò divenne il simbolo del Messina in Serie B negli anni '80 prima di fare il grande salto - nell'estate del 1989 - con il trasferimento alla Juventus, club con cui vinse Coppa Italia e Coppa UEFA. Nel 1990, con la convocazione in Nazionale, divenne l'eroe di Italia '90 e grazie ai suoi gol e alle sue abilità entrò nel cuore dei tifosi italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

